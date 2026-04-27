Alcaldía de Guayaquil (Ecuador) admite a trámite una denuncia para destituir a su alcalde

La Municipalidad informó en un comunicado que se presentaron tres denuncias, pero que solo se aceptó la de un ciudadano identificado como Hugo Córdoba, "al verificarse el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la ley: presentación ante la autoridad competente, reconocimiento de firma ante notario, domicilio en el cantón Guayaquil y la inclusión de una solicitud de pruebas".

Las otras dos no fueron admitidas porque, de acuerdo con la institución, no cumplían con requisitos establecidos en la normativa.

Las solicitudes estaban fundamentadas en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que establece como causal de remoción la ausencia del cargo por más de tres días hábiles sin que se haya encargado y sin causa justificada.

Con la admisión de la denuncia se activa el procedimiento legal de remoción, que contempla la notificación a Alvarez, que está recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

El alcalde llegó a esa cárcel después de ser detenido el 10 de febrero por un caso en el que se le imputa lavado de dinero y defraudación tributaria, denominado 'Goleada'.

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Una vez que Alvarez haya sido notificado del proceso, se abre un período probatorio de diez días, en el que las partes podrán presentar sus argumentos y evidencias.

Posteriormente, la comisión que admitió la denuncia deberá emitir un informe con su recomendación, que será analizado por los concejales.

Se necesitan los votos de las dos terceras partes de los integrantes del Concejo Municipal para aprobar la remoción de Alvarez.

El alcalde también enfrenta un juicio por un caso conocido como 'Triple A', en el que la Fiscalía lo investiga junto a otras 15 personas y seis empresas por una presunta comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos, y otro proceso judicial en el que se lo señala por la supuesta manipulación del grillete electrónico que tenía puesto antes de ser encarcelado.