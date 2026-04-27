Aprueban aumento entre 6 y 7,5 % al salario mínimo en Honduras para 2026 y 2027

El ministro hondureño de Trabajo, Fernando Puerto, dijo que las empresas que tengan menos de 50 empleados deberán aplicar un ajuste al salario mínimo del 6 % en 2026 y 2027, en tanto aquellas con una plantilla entre 51 y 150 trabajadores deberán aumentar un 7 %.

El alza del 7 % también regirá en 2026 para las compañías con más de 150 empleados y aumentará al 7,5 % en 2027, según lo pactado por las partes.

Puerto señaló que el ajuste correspondiente a 2026 se pagará desde el 1 de enero, aunque podrá hacerse de forma diferida, a más tardar el 31 de julio, en lo relativo a los meses de enero a abril.

El funcionario agradeció el "compromiso y la convicción" de los representantes de la empresa privada y la clase trabajadora para alcanzar un acuerdo que fija el nuevo salario mínimo en el país centroamericano.

La empresa privada y las centrales obreras, subrayó, "han puesto primero a Honduras y le han apostado al diálogo, lo que permite proclamar que viva el diálogo tripartito, como el mejor método para que nuestra nación pueda avanzar".

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En Honduras, el salario mínimo se fija basado en 11 actividades económicas -desde agricultura hasta minería o servicios-, la región geográfica y el tamaño de la plantilla de cada empresa.

El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH) y representante del sector obrero, Josué Orellana, afirmó que el nuevo acuerdo sobre el salario mínimo representa un "equilibrio" necesario, aunque reconoció que no existe una satisfacción plena entre los trabajadores.

"Nunca va a haber satisfacción plena sobre una negociación salarial", admitió el dirigente, tras señalar que incluso con un ajuste del 10 % persistiría el descontento por el alto coste de la canasta básica.

El actual salario mínimo en Honduras es de unos 13.600 lempiras (511,3 dólares), un ingreso que no satisface todas las necesidades de los trabajadores con ese ingreso, máxime en aquellas familias en las que solo uno de los padres tiene empleo, por ejemplo, según denuncias del sector obrero.

La Dirección General de Salarios y la Dirección General de Inspección del Trabajo serán las responsables de vigilar el estricto cumplimiento del pago del salario mínimo acorde a las normas legales establecidas y garantizando la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración, según la Secretaría de Trabajo.