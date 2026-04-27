Bolivia afrontó 176 conflictos en el primer trimestre, según la Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, dijo en una rueda de prensa que la mayoría de los conflictos están relacionados con la crisis económica y han comenzado a expandirse de las ciudades al área rural.

Sobre la causa, la Defensoría estableció que 29 protestas se realizaron contra la calidad del combustible que distribuyó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) provocando, según la misma firma, reclamos de más de diez mil personas por daños causados a los motores de sus vehículos.

Callisaya apuntó que el tema de la gasolina contaminada se ha convertido en un conflicto "de alta densidad y larga data" porque las protestas con diversos niveles comenzaron en enero y continúan en abril.

En general, gran parte de los conflictos ocurrieron en los departamentos La Paz (47), Santa Cruz (28) y Cochabamba (19), entre las cifras más altas citadas en el reporte.

Además, la medida de presión más utilizada es el bloqueo de carreteras y de calles en las ciudades, con 60 protestas en los primeros tres meses del año.

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Según la Defensoría, un bloqueo es un tipo de protesta mayor que busca tener más efectividad, tras una serie de medidas de presión previas que no dieron resultados.

También hubo 23 huelgas, 21 marchas, 12 ocupaciones de infraestructuras y 12 "vigilias" o plantones colectivos ante entidades estatales para visibilizar sus reclamos, según el informe.

Otras medidas de presión fueron por temas de gobernanza (21), conflictos políticos (25), salarios (21), servicios y vivienda (19), entre las cifras destacadas.

La Defensoría intervino con mediaciones en 119 conflictos, igual al 75 % del total.

El defensor advirtió sobre riesgos en la gobernanza y sugirió a la Administración dialogar con los diversos actores políticos, empresariales y sindicales para explicarles con "transparencia" y "urgencia" sus planes, plazos y el horizonte de la gestión gubernamental, que el 8 de mayo cumplirá seis meses.