Bolivia y EE.UU. firman acuerdo sobre minerales críticos y refuerzan cooperación bilateral

La embajada de EE.UU. en Bolivia informó que la suscripción del acuerdo la realizaron el vicesecretario estadounidense para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca.

Asimismo, indicó que EE.UU. "está comprometido" a trabajar con Bolivia "para atraer inversiones" en beneficio de ambos países que "aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos".

Los minerales críticos, como el litio, cobalto, níquel o cobre, entre otros, son recursos de importancia estratégica, puesto que son fundamentales para la fabricación de dispositivos electrónicos y resultan útiles para la transición energética.

Según el Gobierno boliviano, el país posee la primera reserva mundial de litio, con alrededor de 23 millones de toneladas, principalmente en el salar de Uyuni, que es el más grande y alto del mundo, con 10.000 kilómetros cuadrados situado a 3.600 metros de altitud.

Durante la Administración de Luis Arce (2020-2025), Bolivia firmó contratos con empresas chinas, rusas e indias para la aplicación de la tecnología de extracción directa de litio (EDL); sin embargo, no fueron aprobados hasta ahora por el Legislativo del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rodrigo Paz, que asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre del año pasado, dijo que dichos contratos deben transparentarse e incluso mencionó durante la campaña electoral que es una prioridad que el país cuente antes con una Ley del Litio.

En sus casi seis meses en el Gobierno, Paz se ha mostrado cercano a EE.UU., país con el que Bolivia busca normalizar las relaciones que, desde 2008, se desarrollan únicamente a nivel de encargados de negocios.