Brasil confirma la muerte de madre e hija brasileñas en Líbano tras ataque israelí

Según informó la cancillería brasileña en un comunicado, en el mismo ataque también falleció el padre de la familia, de nacionalidad libanesa, mientras que otro hijo del matrimonio, igualmente brasileño, permanece hospitalizado.

Los hechos ocurrieron el sábado en el distrito de Bint Jbeil, donde residía la familia que se encontraba en su domicilio en el momento del atentado.

El Gobierno brasileño expresó "consternación y pesar" por las muertes y señaló que el ataque constituye "otro ejemplo de las reiteradas e inaceptables violaciones" del alto el fuego anunciado el pasado 16 de abril, que ya han dejado decenas de muertos.

Asimismo, reafirmó su "más enérgica condena" a todos los ataques perpetrados durante la vigencia del cese de hostilidades, tanto por parte de Israel como del grupo chií Hizbulá.

En la nota, la cancillería también criticó la demolición "sistemática" de viviendas civiles en el sur del Líbano y denunció la persistencia del desplazamiento forzado de más de un millón de personas en ese país.

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En ese sentido, Brasil instó a las partes a cumplir plenamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra de 2006, y a cesar de inmediato las hostilidades, así como a retirar completamente las fuerzas israelíes del territorio libanés.