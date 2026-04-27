Camuzzi y Vitol firman un memorando de entendimiento para un proyecto de GNL en Argentina

Según informó Camuzzi Gas Inversora en un comunicado, Vitol, compañía fundada Rotterdam en 1966, podrá adquirir hasta el 100 % de la producción del proyecto, mediante un acuerdo de largo plazo.

El proyecto LNG del Plata, propiedad de Camuzzi Gas Inversora, está ubicado en el puerto de La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires) y cuenta con acceso a la infraestructura de transporte de gas natural proveniente de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

El memorando anunciado este lunes prevé que Vitol también evaluará la posibilidad de realizar una inversión accionarial en LNG del Plata, proyecto que, una vez operativo, alcanzará una capacidad de al menos 2,4 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL.

"Este acuerdo representa un paso estratégico en la integración de Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional", señaló Alejandro Macfarlane, presidente de Camuzzi Gas Inversora.

El desarrollo del proyecto se encuentra sujeto al cumplimiento de diversas condiciones, que incluyen la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.