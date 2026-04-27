Chile expresa "rechazo absoluto al terrorismo en todas sus formas" por ataques en Colombia

En un comunicado emitido por la Cancillería, el país sudamericano condenó "en los términos más enérgicos los atentados terroristas ocurridos recientemente en el departamento del Cauca".

"Chile expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de Colombia", añadieron.

Los recientes incidentes de violencia en Colombia comenzaron el pasado sábado, con un ataque con explosivos dentro de un cilindro que fue detonado por supuestos disidentes de las FARC y que cayó sobre un autobús causando la muerte de 20 personas y otros tantos heridos, además de destruir otros 15 vehículos que también circulaban en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

En los últimos días, hubo otras embestidas con lanzamientos de explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en el vecino departamento del Valle del Cauca, atribuidos a disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

Una camioneta cargada con explosivos, que al parecer tenía como objetivo un puesto militar en El Plateado, en el mismo departamento, detonó y causó heridas a dos policías y a una adolescente, informaron este lunes medios locales.