Condenan a cadena perpetua en Nueva York a asesino de policía cuya muerte movilizó a Trump

Rivera, de 36 años, fue declarado culpable -a principios de este mes- de cuatro delitos por el tiroteo en el que perdió la vida Diller, de 31 años, e hirió a otro policía; aunque fue exonerado del cargo más grave, de asesinato en primer grado, tras un juicio con jurado.

Michael Aloise, juez de la Corte Suprema de Queens, sentenció a Rivera a entre 115 años de cárcel y cadena perpetua, y declaró que la condena "fue determinada cuando apretó el gatillo", al vaticinar que "le llevará toda su vida calcular el dolor que ha causado" a la familia de Diller.

A la sentencia se presentaron tantos policías -en solidaridad con Diller y su familia, incluida su viuda, Stephanie, con la que recientemente había tenido un bebé- que la audiencia tuvo que trasladarse a la sala más grande del tribunal, según el canal ABC7.

El asesinato se registró en marzo de 2024, cuando Diller, un detective que llevaba tres años en la Policía, se dirigió a un vehículo mal estacionado durante una parada rutinaria de tráfico. No obstante, el pasajero, Rivera, salió y le disparó en el torso, debajo del chaleco antibalas, según el relato de las autoridades.

El suceso conmocionó a la ciudad hasta el punto de que el multitudinario velatorio del policía, en la catedral de San Patricio en Manhattan, movilizó a Trump, quien aprovechó la ceremonia para hacer campaña contra la criminalidad y la "vuelta a la ley y el orden".

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El abogado de Rivera, Jamal Johnson, que pertenece al grupo The Legal Aid Society, dijo hoy que apelará la sentencia y denunció que el juicio no fue justo porque las órdenes del juez impidieron que el jurado tuviera en cuenta "pruebas importantes", según un comunicado.

Tanto Rivera como el conductor del vehículo, Lindy Johnson, que está pendiente de juicio, eran delincuentes reincidentes, pero el abogado defendió que el condenado "no es un asesino, bajo la ley, porque nunca pretendió matar a Jonathan Diller".

Por su parte, el magistrado criticó los argumentos de la defensa de que Rivera solo tomó una mala decisión, al denunciar como "triste" y "moralmente" erróneo "empoderar" de esa manera a "un delincuente persistente que anda por la calle con un arma cargada", recoge el diario New York Post.