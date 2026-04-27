Delcy Rodríguez se reúne con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley

Rodríguez llegó a la residencia oficial de la primera ministra, acompañada de su canciller Yván Gil, para sostener un encuentro privado, luego de reunirse con el presidente Bostic en la casa de Gobierno de la isla, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Previamente, la primera ministra Mottley había señalado en X que la visita de Rodríguez es "una oportunidad de llevar a cabo discusiones de alto nivel en áreas de cooperación práctica y ampliar el desarrollo regional".

Según el canal estatal, entre los temas a tratar en estas reuniones se incluye "el aprovechamiento de la conectividad aérea".

VTV detalló que a Rodríguez la acompañan el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela; de Despacho de la Presidencia, Juan Escalona.

Según el boletín de prensa del Gobierno de Barbados, también se encuentran los ministros venezolanos de "Hidrocarburos, Pesca y Acuicultura, Comercio Exterior y Turismo, así como otros altos funcionarios del Gobierno, el presidente de Conviasa, la aerolínea nacional de Venezuela".

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Rodríguez y la comitiva aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de Barbados a las 19:40 hora local (23:40 GMT) del domingo, cuando fue recibida con los "honores correspondientes" como jefa de Estado, informó VTV, que transmitió su llegada.

El canal estatal informó que la comitiva venezolana fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, Christopher Peter Sinckler, junto a Selma Green, secretaria de Gabinete; y Alice Jordan, secretaria permanente de la oficina de Mottley.

VTV y el Ministerio de Comunicación indicaron que el propósito del viaje es "cumplir agenda estratégica", sin dar más detalles sobre los objetivos o reuniones previstas, tampoco informaron sobre la duración de la estancia de la presidenta encargada.

En 2024, Venezuela y Barbados firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer sus relaciones bilaterales y profundizar la cooperación en el sector turístico, informó entonces el Ministerio de Turismo venezolano.

Ese país insular fue, además, sede de las conversaciones entre delegaciones del chavismo y la oposición celebradas en 2023, y que llevaron a un acuerdo de garantías para las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Se trata de la primera visita oficial de Rodríguez como presidenta a Barbados, y su segundo viaje al extranjero, luego de que el 9 de abril visitara Granada, donde sostuvo reuniones con altos funcionarios de ese Gobierno para establecer canales de comunicación "más directos".