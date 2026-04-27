Dos hombres mueren, incluido uno de los sicarios, en un ataque en zona violenta de Panamá

El suceso tuvo lugar en una tienda de comestibles situada en el sector de Villa Catalina, en la provincia caribeña de Colón, una de las más violentas del país debido a la presencia de pandillas vinculadas al tráfico de drogas.

La cadena local TVN mostró imágenes de la Policía Nacional en el área acordonada, a la que llegaron temprano en un auto tres atacantes y dispararon contra un hombre que se encontraba en la tienda de abarrotes, conocidas en Panamá como 'minisúper'.

Un video de seguridad que circula en las redes sociales muestra a un atacante frente al cuerpo ya en el suelo de la víctima y el hombre manipulando su arma y desplomándose, en lo que parece ser un disparo accidental, como recoge el diario panameño Crítica.

Los otros dos sicarios corren disparando hacia afuera, a algún objetivo fuera del rango de la cámara de vigilancia, para llegar al auto y escapar del lugar.

Panamá registró en el primer trimestre de este año 130 homicidios, un 9 % menos que en el mismo lapso del 2025, 22 de ellos en Colón, que aparece como la tercera zona más peligrosa del país después de la provincia de Panamá (52 asesinatos) y el populoso distrito de San Miguelito (26), de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.

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Las autoridades panameñas atribuyen a las pandillas al menos el 70 % de los homicidios que se registran en el país y que sumaron 593 en 2025, un 2 % más que en el año previo.

Según las autoridades, en Panamá existen más de 180 pandillas que funcionan como operadores del narcotráfico, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa.