Ecuador firma un acuerdo con Alemania para promover la migración laboral regular y segura

El acuerdo, que establece un marco legal para una migración laboral "segura, regular y ordenada", fue suscrito entre la Cancillería y el Ministerio de Trabajo de Ecuador y la Agencia Federal de Empleo de Alemania (BA).

Durante el acto, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló que la firma supone "un hito" en la proyección internacional de Ecuador y en la consolidación de una política migratoria "moderna, responsable y orientada al desarrollo".

En esa línea, Sommerfeld afirmó que el instrumento refleja una "determinación política clara" de fomentar la migración regular como prioridad nacional, basada en la legalidad, el respeto a los derechos y la generación de oportunidades dignas.

Por su parte, el director general de Asuntos Internacionales de la Agencia Federal de Empleo alemana, Steffen Sottung, indicó que el memorando evidencia un compromiso compartido para generar oportunidades tanto para trabajadores ecuatorianos como para empresas e instituciones en Alemania.

Entre los principales ejes de la cooperación figuran la vinculación de talento entre la oferta ecuatoriana y la demanda del mercado alemán en sectores estratégicos, la formación técnica, lingüística y cultural, para facilitar la integración laboral, el intercambio de información sobre mercados de trabajo y la armonización de políticas de empleo.

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El acuerdo también contempla el reconocimiento de cualificaciones profesionales y la garantía de condiciones laborales justas y competitivas para los trabajadores ecuatorianos.