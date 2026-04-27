EE.UU. busca crear alianzas "a largo plazo" con Argelia en el sector de los hidrocarburos

Durante una reunión con el ministro de Hidrocarburos argelino, Mohamed Arkab, el subsecretario elogió el clima empresarial "positivo" que ofrece el país norteafricano, al tiempo que Arkab instó a ampliar la cooperación entre la petrolera Sonatrach y las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, según informó el ministerio en un comunicado.

Arkab propuso incluir las industrias de procesamiento y las tecnologías modernas relacionadas con la reducción de emisiones, así como el intercambio de conocimientos en tecnologías avanzadas relativas a la industria del petróleo y el gas.

Asimismo, el alto cargo argelino expuso la estrategia de desarrollo de los hidrocarburos en el país, que, según afirmó, se centra en "aumentar la capacidad de producción", bajo un marco legal "favorable" y procedimientos "simplificados".

El ministro invitó a las empresas estadounidenses a "aprovechar las oportunidades de inversión" que ofrece Argelia en diversos sectores, entre ellos el desarrollo de yacimientos, las industrias de procesamiento y los proyectos orientados a la reducción de la huella de carbono.

Landau también se reunió con el ministro argelino de Minas, Murad Hanifi, con quien abordó posibles vías de inversión y cooperación bilateral centradas en la explotación y el procesamiento de recursos minerales "estratégicos y críticos", cómo aquellos utilizados en industrias de tecnología avanzada y energías renovables.

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En este sentido, Hanifi expuso al secretario estadounidense las principales áreas de desarrollo del sector minero en Argelia, así como el marco jurídico que lo regula, e invitó a las empresas estadounidenses a "aprovechar las oportunidades disponibles" y a contribuir al crecimiento de la industria minera en el país magrebí.

La visita de Landau se produce en un momento de inestabilidad en los mercados energéticos como consecuencia de las tensiones en Oriente Medio, y coincide, además, con el lanzamiento por parte de Argelia, el pasado 19 de abril, de una nueva ronda de licitación internacional, la 'Algeria Bid Round 2026', destinada a atraer nuevas inversiones en el sector de los hidrocarburos.