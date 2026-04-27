EE.UU. insta a las empresas petroleras de Venezuela a aprovechar "oportunidad histórica"

"Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región", dijo Barrett citado en la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

Asimismo, el encargado de negocios consideró que el sector privado, incluyendo la inversión de Estados Unidos, es el "motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica".

Barrett llegó a Venezuela el pasado jueves y sustituyó a la diplomática Laura Dogu, nombrada a finales de enero como encargada de negocios para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

El funcionario estadounidense había asumido su labor como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EE.UU. en Panamá desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

Tras la llegada a Venezuela de Barrett, la presidenta encargada Delcy Rodríguez expresó que espera continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

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Tras la captura de Nicolás Maduro, Rodríguez asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración de Donald Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de hidrocarburos y de la minería, entre otros aspectos.