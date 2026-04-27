El asaltante de la gala de corresponsales, imputado por tratar de asesinar a Trump

Allen, de 31 años, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para que se le leyeran las acusaciones en una audiencia que duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos.

El acusado, quien antes del asalto escribió un manifiesto en el que admitió que quería infligir el mayor daño posible al Gobierno Trump, fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio.

Puesto que aún no se ha hecho público un escrito de acusación, se cree, por lo dicho hasta el momento por el Departamento de Justicia y la fiscal general del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que los dos cargos relacionados con armamento serían uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

Esos cargos serían preliminares, ya que se espera que se presente una acusación formal más amplia que podría incluir más cargos, según dijo hoy ante los medios la propia Pirro, que se mostró convencida de que Allen quería matar al presidente.

"Esto fue un intento de asesinato del presidente de EE.UU., en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete", dijo Pirro ante reporteros.

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Allen se presentó ante la corte vestido con un uniforme de color azul neón, flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales.

Con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

El sábado, el acusado, armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, se saltó un control de seguridad en el hotel Hilton de Washington, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) con la presencia de Trump, la primera dama, Melania Trump, o los secretario de Estado, del Tesoro y de Guerra.

Tras un intercambio de disparos -uno de los cuales alcanzó a un agente que evitó males mayores gracias al chaleco antibalas-, Allen fue neutralizado por el Servicio Secreto antes de poder acceder a la planta donde se encontraba el salón de baile en el que se celebraba la cena. Cuando comenzó el fuego cruzado, Trump y el resto de altos cargos fueron evacuados de inmediato.

La Casa Blanca dijo este lunes que se van a revisar los protocolos de seguridad para eventos en los que participe Trump que se celebren fuera de la oficina presidencial en una reunión que se celebrará esta semana con altos mandos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto.

El incidente ha puesto el foco en el dispositivo de seguridad, para el cual, según The Washington Post, no se activó el máximo nivel pese a que se encontraban en el recinto muchos miembros del Gobierno.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó además hoy a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de demonizar continuamente al presidente estadounidense y alimentar así la "violencia política" que motivó a Allen a actuar.

"Esta violencia política emana de una demonización sistémica de su persona y de sus partidarios por parte de comentaristas; sí, por parte de miembros electos del Partido Demócrata e incluso de algunos sectores de los medios de comunicación", explicó Leavitt.