El beneficio de la siderúrgica brasileña Gerdau aumenta un 33,6 % en el primer trimestre

En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, las ganancias fueron un 51,2 % superiores, según el balance de resultados divulgado al mercado por el mayor productor de aceros largos de América.

La empresa atribuyó el resultado al desempeño positivo en sus operaciones en Estados Unidos y Canadá -donde la demanda de acero se mantuvo firme- y a la resiliencia de sus operaciones en Brasil.

Asimismo, a una gestión más eficiente de costos, pese a un entorno global "volátil", en medio de tensiones geopolíticas "que impactaron los mercados de materias primas y las cadenas de suministro globales".

Los ingresos netos cayeron un 3,8 % interanual, hasta los 16.715 millones de reales (3.356 millones de dólares), y un 1,5 % frente al trimestre anterior.

Las ventas de Gerdau totalizaron 2,8 millones de toneladas en el primer trimestre de 2026, un volumen un 1,8 % menor frente a las del mismo periodo de 2025 e inferior en un 1,7 % en comparación con las registradas en el trimestre anterior.

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El Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) se situó en los 2.958 millones de reales (unos 593 millones de dólares), un crecimiento del 23,1 % respecto al primer trimestre de 2025 y del 24,6 % frente al trimestre previo.

La deuda bruta de Gerdau se situó en los 13.834 millones de reales (unos 2.777 millones de dólares) al 31 de marzo de 2026, una caída del 2,5 % frente al trimestre anterior y un retroceso del 4,6 % en comparación con el mismo periodo de 2025.