El Caricom firma acuerdo de 37,3 millones con Cooperación alemana para programas técnicos

La firma, que se llevó a cabo en las oficinas centrales del Caricom en Georgetown (Guyana), marca un paso importante en la operacionalización del Memorando de Entendimiento en Cooperación Técnica entre el ente caribeño y Alemania que aprobaron en febrero de 2025.

La secretaria general del Caricom, Carla Barnett, quien firmó el acuerdo a nombre del organismo regional, recibió a la directora regional del GIZ, Jasmin Ellis Jones, y le agradeció su continua colaboración y resaltó la importancia estratégica del programa en los objetivos de desarrollo del ente caribeño.

Ellis Jones, por su parte, reafirmó el compromiso del GIZ en trabajar de cerca con el Caricom y sus socios nacionales y regionales para asegurar el éxito y la implementación de estos proyectos y la prestación de servicios de resultados tangibles para la gente en el Caribe.

Los seis proyectos serán implementados por el GIZ hasta el año 2029 de parte del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y de Desarrollo alemán en colaboración con la Secretaría del Caricom y sus socios nacionales e instituciones regionales.

Algunos de los proyectos son apoyar en las condiciones para una economía circular para un clima compatible en la región del Caribe, promocionar regionalmente los acercamientos a la conservación y sustentabilidad de la biodiversidad en el Caricom, y la utilización energética y material de descompuestos orgánicos y sargazo.

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Los proyectos serán implementados en ciertos miembros del Caricom a través de intervenciones fijadas en reforzar capacidades institucionales, desarrollo de políticas, iniciativas pilotos, entrenamientos de habilidades, mecanismos de coordinación regional y acercamientos de desarrollo sustentable a los grupos inclusivos.

La colaboración técnica de Alemania con el Caribe ha sido marcada en los sectores de energía sustentable, adaptación climática y manejo ambiental.

Desde el año 2008, Alemania ha provisto de asistencia técnica a la región a través de programas implementados del GIZ y la firma de estos acuerdos de estas implementaciones representan la expansión y consolidación de estas alianzas.

Así, la firma de estos seis acuerdos de implementación establecen la estructura formal para la ejecución de proyectos y refleja el compromiso adjunto del Caricom, Alemania y el GIZ en la sustentabilidad avanzada y el desarrollo inclusivo y resiliente a través del Caribe.