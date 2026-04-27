El desempleo en Japón subió en marzo hasta el 2,7 %

El número de desempleados en el tercer mes del año fue de 1,86 millones en términos ajustados estacionalmente, lo que representa un incremento de 10.000 personas respecto a febrero, informó el Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Por su parte, el número de trabajadores se situó en 68,15 millones, lo que representa un descenso de 120.000 personas en comparación con el mes de febrero, marcando su nivel más bajo en casi un año.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 118, una bajada de 0,01 puntos respecto a febrero, señaló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las nuevas ofertas de trabajo se redujeron principalmente en el sector de la información y las comunicaciones (15,8 % menos), el comercio mayorista y minorista (6,5 % menos) y en los sectores de alojamiento y servicios de alimentación (6,4 menos).

En lo que respecta al año fiscal japonés, que se prolongó desde abril de 2025 al 31 de marzo de este año, la tasa de desempleo subió hasta el 2,6 %, una décima más en comparación con el anterior periodo.