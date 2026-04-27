Fiscal venezolano dice que trabajará con la Cruz Roja internacional para atender cárceles

"Construiremos conjuntamente un plan de trabajo orientado a reforzar las capacidades del Ministerio Público (Fiscalía) en diversas áreas de su mandato, incluyendo lo relacionado con los derechos de la población privada de libertad", afirmó Devoe en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, indicó que invitó al CICR a "participar y dar sus aportes" a la Consulta nacional para reformar la justicia penal venezolana, anunciada recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Devoe señaló que la reunión se desarrolló en la sede de la Fiscalía en Caracas, y que participaron otros integrantes de la delegación del CICR en Venezuela.

Este anuncio se produce luego de que cinco presos murieran el pasado lunes en un motín en la cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, vecino a Caracas, según indicó el Ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado publicado después de que se divulgaran denuncias de familiares de detenidos y ONG sobre una situación irregular en el recinto.

La cartera de Estado detalló entonces que "se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín", establecimiento "de máxima seguridad" que, según el comunicado, está "destinado al resguardo de lideres negativos y miembros de bandas criminales".

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Asimismo, indicó que la Fiscalía abrió una investigación sobre el caso, lo que fue confirmado por este organismo, sin aclarar más detalles sobre lo sucedido.

La defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, se comprometió el pasado 16 de abril a organizar "visitas de inspección" a las cárceles para "verificar las condiciones de reclusión", sin que hasta ahora haya anunciado alguna de estas visitas.

En febrero, la Cruz Roja Venezolana informó que atendería y realizaría evaluaciones médicas a los beneficiados por el proceso de liberaciones que inicio el Gobierno encargado el 8 de enero.