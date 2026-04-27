Fiscalía libia investiga red de tráfico de migrantes tras muerte de 38 personas en el mar

Según detalló el ente fiscal en su página Facebook, la barca "precaria" en la que viajaban los migrantes -de nacionalidades sudanesa, egipcia y etíope- no logró alcanzar su destino tras su naufragio en el mar Mediterráneo.

Tras el incidente, la Fiscalía de Tobruk abrió una investigación que permitió identificar a los implicados en la organización del viaje e incautar una suma de dinero procedente de esta "operación criminal".

La investigación descubrió, además, a los responsables de flujos financieros "ilícitos", canalizados a través de estructuras "no autorizadas", por lo que la autoridad ordenó su detención

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó en su informe que publica semanalmente que entre el 19 y el 25 de abril, 11 cuerpos fueron recuperados en las costas de Libia, mientras que 788 migrantes fueron interceptados en el Mediterráneo y devueltos al país magrebí, considerado por varias organizaciones como "no seguro" para este colectivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Media Luna Roja Libia informó en los últimos días de varias operaciones de recuperación de cuerpos de migrantes que realizaron en distintas playas del país, tras el naufragio de embarcaciones en las que viajaban con la esperanza de alcanzar las costas europeas.