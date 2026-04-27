Honduras prevé crecimiento de hasta el 4 % en 2026 y 2027 pese a la incertidumbre global

El Programa Monetario 2026-2027, presentado por el presidente del BCH, Roberto Lagos, prevé que la economía nacional "continúe siendo resiliente" ante los "choques adversos" del contexto internacional.

Además de un contexto internacional adverso, añadió, la nueva administración del BCH enfrentó a inicios de 2026 desafíos como una emisión monetaria acelerada con riesgos inflacionarios, rigideces en el mercado cambiario por exceso de trámites para acceder a divisas, tasas de interés sobre saldos poco flexibles y una posición patrimonial por debajo de la meta, lo que limita su margen de acción en política monetaria.

"Hay incertidumbre, un panorama global complicado. No podemos resolver todos los problemas del panorama global, pero sí estamos preparados para atenuar los impactos", subrayó Lagos, quien detalló que, según el BCH, la inflación total se situará en el 4 % durante 2026 y 2027, dentro del rango de tolerancia.

El BCH proyecta una caída de las exportaciones del 1 % en 2026 y del 0,5 % en 2027, una tendencia que contrasta con el crecimiento del 10,3 % observado en 2025, impulsado entonces por el auge del sector cafetero.

Lagos explicó que este ajuste se debe a un efecto de precios del café debido a que "la producción ha incrementado, pero el valor de mercado ha caído".

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En contraparte, las importaciones subirán un 6,4 % en 2026 y un 0,7 % en 2027, debido principalmente al costo de los combustibles.

Este escenario llevará a la cuenta corriente de la balanza de pagos a un déficit de entre el "2 % y 1 %" del PIB para ambos años, señaló el titular del BCH, quien garantizó que las reservas internacionales mantendrán una cobertura sólida, superior a los cinco meses de importaciones.

Las remesas familiares, pilar fundamental de la economía hondureña, alcanzarían los 12.724,7 millones de dólares en 2026 y los 12.979,2 millones en 2027, según el Programa Monetario.

El Programa Monetario anticipa una reactivación del crédito al sector privado, con tasas de crecimiento del 10,5 % en 2026 y del 10,7 % en 2027, superando ampliamente el 6,2 % registrado en 2025.

El BCH aseguró que mantendrá sin cambios la Tasa de Política Monetaria (TPM), pese a las presiones inflacionarias por el alza del petróleo y la aplicación de aranceles, lo que permite conservar "una brecha positiva" frente a la tasa de la Reserva Federal (FED), reducir riesgos de arbitraje y sostener el equilibrio cambiario, con el fin de proteger las reservas internacionales netas.