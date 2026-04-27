Justicia de EEUU no descarta más cargos contra el sospechoso de intentar asesinar a Trump

Cole Allen, un joven profesor de 31 años residente en California, podría enfrentarse a "cargos adicionales" conforme avance la investigación del caso, según señaló en una rueda de prensa este lunes Jeanine Pirro, la fiscal del Distrito de Columbia.

"Esto fue un intento de asesinato del presidente de EE.UU., en el que el acusado dejó claro cuál era su propósito, y ese propósito era eliminar a la mayor cantidad posible de altos cargos del Gabinete", dijo Pirro ante reporteros.

Allen compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Washington D.C. para la lectura de acusaciones, que incluyen tres cargos federales: dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio. El tercero podría conllevar pena de cadena perpetua.

La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Allen habría viajado desde Los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno participaban en la noche del sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

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El fiscal interino de EE.UU, Todd Blanche, defendió en la rueda de prensa la seguridad del evento.

"Los agentes de las fuerzas del orden no fallaron; hicieron exactamente lo que estaban entrenados para hacer. Esto no fue un accidente, sino que fue un resultado de la preparación de los hombres y mujeres que nos protegieron esa noche", agregó el funcionario.

El presidente, su esposa y gran parte de los miembros que participaban en la gala tuvieron que ser evacuados tras escucharse varios disparos en la inmediaciones del salón donde se celebraba el tradicional evento, el primero de su tipo al que asistía el republicano como inquilino de la Casa Blanca.