Kiev convocará al embajador israelí por barcos rusos con cereal ucraniano robado en Israel

"Ya hemos convocado oficialmente al embajador israelí para mañana por la mañana para presentar nuestra nota de protesta y solicitar una acción apropiada", escribió Sibiga en su cuenta de X, donde reprochó a Tel Aviv participar en el comercio ilegal ruso con cereales ucranianos robados.

El jefe de la diplomacia de Ucrania señaló que las "relaciones de amistad ucraniano-israelíes tienen potencial para beneficiar a ambos países, y el comercio ilegal con cereal ucraniano de Rusia no debería dañarlas".

"Es difícil entender la falta de respuesta de Israel a la legítima solicitud de Ucrania sobre un barco que entregó bienes robados a Haifa. Ahora que otro de esos barcos llegó a Haifa, avisamos a Israel en contra de aceptar cereales robados y dañar nuestras relaciones", abundó.

En su mensaje, Sibiga aludía a Haifa, uno de los puertos más importantes de Israel, situada a unos 90 kilómetros al norte de Tel Aviv.