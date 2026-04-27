La Bolsa de Londres baja un 0,56 % pendiente de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

El índice principal londinense, el FTSE 100, descendió 57,99 puntos, hasta 10.321,09, mientras que el secundario, el FTSE 250, acabó con un ligero retroceso del 0,01 %, hasta 22.579,43 puntos.

Entre los perdedores en el parqué de la City estuvo la petrolera anglo-neerlandesa Shell, que cayó un 1,66 % tras anunciar un acuerdo para comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares, una operación con la que refuerza su estrategia de crecimiento en gas natural de esquisto y su presencia en Norteamérica.

También cedieron terreno en Londres la empresa de tiendas y plataformas de juego Entain, que perdió un 5,44 %; los grandes almacenes Marks & Spencer, que bajaron un 4,80 %; y la minera Endeavour Mining, que se dejó un 3,56 %.

Entre los valores al alza estuvieron la firma de moda Burberry, que avanzó un 2,23 %; la biotecnológica Smith & Nephew, que sumó un 2,07 %; y el banco Standard and Chartered, que terminó un 1,23 % al alza.