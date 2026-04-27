La Fiscalía de Perú investiga a 8 militares y 3 civiles por masacre con 5 muertos

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, a cargo de la fiscal provincial Zina Romero Chávez, inició esta pesquisa contra los ocho militares que fueron detenidos, con iniciales L.M., B.F., D.V., E.M., A.S., J.A., Á.V. y F.C.

El Ministerio Público detalló este lunes que el ataque se produjo el 25 de abril durante una intervención por presunto tráfico ilícito de drogas en la carretera Colcabamba-Ayacucho, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país, una extensa región de escarpadas montañas y valles en la que operan organizaciones del narcotráfico junto al último remanente del grupo subversivo Sendero Luminoso.

En ese tramo, según la versión de los militares, estos habrían ordenado el alto a una camioneta que se desplazaba en la vía para luego atacar con disparos a los ocupantes del vehículo, tras no acatar la disposición de los agentes del orden y como resultado cinco personas murieron y otras dos quedaron heridas, sin bajas por parte de los uniformados.

Con el fin de esclarecer lo sucedido, la Fiscalía, dispuso junto con el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) la práctica de pericias balísticas forenses y de absorción atómica en los investigados, la incautación de sus teléfonos celulares, así como del vehículo con los impactos de bala y recibir las declaraciones de los militares y de los heridos sobrevivientes.

Además, el despacho fiscal continúa a la espera de los resultados periciales a cargo de la Depincri Huanta-Ayacucho para establecer las responsabilidades penales correspondientes a la brevedad del plazo.

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Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que señalaron que el operativo se realizó con conocimiento de la Fiscalía, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y destacaron que toda actuación se ejecuta bajo el marco legal vigente.

Indicaron que una patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico, y "ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa", conforme a lo estipulado en el Código Penal.

También, agregaron que el personal interviniente está sujeto a los procedimientos establecidos, ambas instituciones brindan plenas facilidades al Ministerio Público y a las unidades especializadas de la Policía Nacional para garantizar el debido proceso, la transparencia y el esclarecimiento objetivo de los hechos.

Medios locales asegurharon que la Policía no encontró drogas ni armamento en la camioneta en la que viajaban los fallecidos.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) exigió este lunes una investigación inmediata, independiente y con debida diligencia sobre lo ocurrido y que se den sanciones efectivas para todos los responsables.