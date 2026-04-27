La RDC desplegará en sus minas una unidad especial paramilitar financiada por EEUU y EAU

"La voluntad del presidente de la República, que estamos llevando a cabo, es sanear todo el sector minero de la República Democrática del Congo, eliminando las prácticas contrarias al buen gobierno, la transparencia y la trazabilidad de los minerales", afirmó en un comunicado el inspector general de Minas, Rafael Kabengele.

Esta nueva unidad se llamará Guardia Minera y supondrá el despliegue hasta 2028 de más de 20.000 efectivos en las 22 provincias mineras del país, detalló la Inspección General de Minas (IGM), que supervisa el cumplimiento de las leyes en este sector.

"El programa, dotado con 100 millones de dólares, se inscribe en el marco de las alianzas estratégicas con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, y se llevará a cabo en instalaciones de entrenamiento que ya están operativas", señaló la IGM.

El primer contingente estará formado por entre 2.500 y 3.000 agentes "reclutados mediante un proceso de selección riguroso" y "los reclutados seguirán un programa de entrenamiento intensivo de seis meses", detalló.

De acuerdo al calendario indicado por el organismo, el proceso de selección empezará el próximo mes de mayo y la formación del primer grupo de efectivos se desarrollará entre junio y diciembre, mes en que será desplegado.

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Para finales de 2027, se prevé que estén cubiertas en su totalidad las zonas del Gran Katanga (sur) y el Gran Oriental (noreste) y, para finales de 2028, el conjunto de provincias congoleñas con actividad minera.

La fuerza velará por "la seguridad de las explotaciones mineras en todo el territorio nacional, el transporte seguro de los minerales desde las zonas de extracción hasta las plantas de procesamiento y los puestos fronterizos y la sustitución efectiva de los efectivos de defensa actualmente desplegados en las zonas mineras".

El Gobierno congoleño hizo este anuncio en un contexto de tensión geopolítica y competencia global por el acceso a los minerales africanos y congoleños, como el cobalto o el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

En este sentido, el pasado diciembre, EE.UU. auspició la firma en Washington de un acuerdo de paz entre la RDC y la vecina Ruanda, país que apoya al poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en sus combates en el este congoleño.

Ese pacto incluye un componente económico, al conceder a EE.UU. acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

Otro ejemplo de esa competencia es el Corredor de Lobito, un ferrocarril que unirá el Atlántico con las minas de la RDC y Zambia a través de Angola y con el que Occidente busca ganarle terreno a China en el abastecimiento de minerales africanos.