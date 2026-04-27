La UE prolonga durante un año las sanciones a Birmania por violaciones de derechos humanos

"La decisión se tomó sobre la base de la revisión anual de las medidas restrictivas y en vista de la persistencia de la grave situación en Birmania, que incluye acciones que socavan la democracia, así como graves violaciones de los derechos humanos", informó el Consejo de la UE un comunicado.

Actualmente, las sanciones de la UE se aplican a 105 personas (una menos que el año pasado debido a su fallecimiento) y 22 entidades, e incluyen la congelación de activos y la prohibición de recibir fondos o recursos económicos, así como de viajar a la UE en el caso de las personas naturales.

También se amplían un año otras medidas como el embargo de armas y las restricciones a la exportación de equipos de vigilancia de comunicaciones que puedan usarse para la represión interna, así como el veto a exportar productos de doble uso para uso de la policía militar y de guardias de fronteras y la prohibición del entrenamiento militar y la cooperación con las Fuerzas Armadas de Birmania.

A ello se le suman las ya existentes medidas de retención de ayuda financiera directa de la UE al gobierno del país asiático y de congelación de "cualquier ayuda que pueda percibirse como legitimación de la junta"

"La UE está dispuesta a imponer medidas restrictivas adicionales contra los responsables de la violencia actual y las graves violaciones de los derechos humanos en el país y se seguirá asegurando de que (estas medidas) no perjudiquen a la población de Birmania", añadió el comunicado.

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Asimismo, el bloque comunitario "reitera su más enérgica condena de las acciones adoptadas por el ejército de Birmania desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021" y de las continuas graves violaciones de derechos humanos, al tiempo que pide "el fin de todas las formas de violencia y la liberación de todos los presos detenidos arbitrariamente".