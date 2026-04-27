Macron dice que trató de convencer a Trump de reabrir Ormuz y contactará también a Irán

"Tuve ocasión de hablar de ello ayer con el presidente Trump para decirle también hasta qué punto condenábamos la violencia de la que había sido víctima (por el intento de atentado del sábado en una cena de corresponsales en Washington), pero también para convencerle de que es importante poder reabrir por ambas partes ese tráfico" por el estrecho de Ormuz, dijo Macron a la prensa a su llegada a Andorra, donde hoy inició un viaje oficial de dos días.

Macron también señaló que continuará sus gestiones diplomáticas en los próximos días, incluyendo nuevos contactos con las autoridades iraníes, para "abordar el problema" del aumento de los precios del combustible "desde la raíz" e intentar lograr la reapertura del estrecho de Ormuz.

"La causa del problema es que hoy existe este bloqueo y el estrecho de Ormuz está cerrado. Por lo tanto, hay que abordar el problema de raíz, para que las cosas puedan volver a la normalidad", indicó Macron, al asegurar que se pondrá en contacto con Teherán tan pronto como finalice el martes su visita a Andorra.

Su esperanza, señaló, es "convencer" a las partes implicadas "en los próximos días".

En el actual contexto del alto el fuego en vigor entre Estados Unidos e Irán, que también se extiende al Líbano, Macron estimó que es prioritario permitir de nuevo el paso de materias esenciales como gas, petróleo, fertilizantes y otras mercancías estratégicas.

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Recordó que Francia, junto con el Reino Unido, ha impulsado una coalición internacional con el objetivo de garantizar la seguridad, estabilizar la zona y respaldar la reapertura de esta vía marítima fundamental.

El presidente francés insistió en que el cierre del estrecho tiene un impacto directo en los precios de la energía y, por extensión, en el coste de vida, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

En una escala previa en el departamento francés de Ariège, una zona rural, el presidente francés había incidido en la necesidad de reabrir ese "maldito estrecho de Ormuz" que está "perjudicando" al país, especialmente en los precios de los carburantes.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo de Ormuz desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, evitando el paso de buques y petroleros, lo que ha causado que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares.

En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

Estados Unidos e Irán aún no han acordado la celebración de una nueva ronda de negociaciones de paz.