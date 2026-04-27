Maestros de Venezuela exigen retomar negociación de la convención colectiva

"El Gobierno nacional se encuentra obligado, una vez fijado el incremento del salario mínimo nacional, a dar respuesta inmediata por la vía de la negociación colectiva, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras", señaló la FVM en un comunicado publicado en X.

Actualmente, prosiguió la federación, la Tercera Convención Colectiva del Ministerio de Educación permanece abierta, con unas 17 cláusulas aprobadas y 49 pendientes de discusión, por lo que resulta urgente y necesario cerrar el proceso de negociación, para fortalecer el poder adquisitivo y las condiciones socioeconómicas de los trabajadores de este sector.

Asimismo, dijo que la lucha por la recuperación integral de los derechos laborales no culmina el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

"Es necesario continuar impulsando la organización y participación democrática, a fin de elegir hombres y mujeres que contribuyan al restablecimiento pleno de los poderes públicos y el fortalecimiento institucional del país, garantizando un proceso de paz con justicia social", añadió la FVM.

Esto exige, en su opinión, avanzar hacia elecciones "libres y transparentes", tanto en el ámbito político como en el sindical.

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En ese sentido, los maestros ratificaron la solicitud de reunión al ministro para el Proceso Social del Trabajo, Carlos Castillo, para alcanzar acuerdos justos y sostenibles en beneficio de los trabajadores del sector educativo.

El pasado miércoles, la FVM llevó a cabo asambleas en todo el país en apoyo al paro de los universitarios y también para discutir su situación laboral.

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Edgar Machado, indicó que el sector está en emergencia por los bajos salarios, al tiempo que dijo que tienen cuatro años esperando por la aprobación del contrato colectivo.

Movimientos sindicales llevan más de un mes convocando a protestas en el país para pedir aumentos salariales en medio de la inflación crónica que devalúa constantemente el sueldo y que cerró 2025 en más de 400%.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2 % con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.