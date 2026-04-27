Mali dice haber abatido a cientos de terroristas mientras sigue la confusión en el norte

La capital, Bamako, y varias localidades fueron objeto el sábado de intensos ataques simultáneos coordinados por el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama la independencia de una extensa zona desértica del norte del país, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, que culminaron con la toma de la importante ciudad de Kidal (norte).

El ministro de Defensa, el general Sadio Camara, murió en un atentado con coche bomba en Kati, a 17 kilómetros de Bamako, sede de un importante cuartel y bastión del poder militar surgido de los golpes de Estado de 2020 y 2021.

Varios familiares de Camara y fieles de una mezquita alcanzada por la explosión fallecieron también, mientras las autoridades informaron de que al menos 17 personas resultaron heridas en la ola de asaltos, aunque diversos observadores afirman que el balance de víctimas podría ser mayor.

Este lunes, el primer ministro de Mali, el general de división Abdoulaye Maiga, dijo que los ataques tenían como objetivo "poner fin al proceso de transición" y aseguró que los efectivos malienses "neutralizaron a cientos de terroristas" en todo el país.

A su juicio, esos asaltos, calificados de "cobardes" y "bárbaros", fueron posibles con "apoyo de patrocinadores" que no citó.

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Maiga reconoció que "se van a extraer lecciones" de los ataques del sábado y subrayó que se introducirán "los ajustes necesarios" para mejorar la seguridad en el país.

Bamako y Kati recobraron una cierta normalidad, mientras los edificios oficiales, incluidos los de la televisión estatal, permanecen bajo vigilancia de las autoridades con un cordón de seguridad que impide acercarse a ellos y la clínica donde están ingresados mandos militares y de seguridad heridos se encuentra también bajo fuerte vigilancia, según constató EFE.

Tras el anuncio de los rebeldes del norte de haber tomado prácticamente el control de Kidal, la situación en esta estratégica ciudad del norte y también de Gao es actualmente confusa.

Tras los ataques del sábado, el Gobierno de transición maliense decretó un toque de queda nocturno de tres días, mientras que Goita declaró dos días de duelo nacional a partir de este lunes en todo el país en homenaje al ministro de Defensa.

La amplia ofensiva de los yihadistas y los independentistas del norte agravó la situación de seguridad en Mali, país azotado por la actividad terrorista de grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI) y los ataques en el norte de los separatistas del FLA.

El Gobierno español condenó este lunes "firmemente" esta última oleada de violencia y reiteró su compromiso en la lucha contra el terrorismo y "en favor de la paz, la prosperidad y el desarrollo" de Mali y de todo el Sahel.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló hoy que un grupo de 26 españoles que participaba en Mali en una actividad cultural musical y quedaron atrapados en el país tras los ataques viajaban ya de regreso a España y se encuentran bien.

"Todos los españoles que se encontraban circunstancialmente (en Mali) han salido ya, vuelan en estos mismos momentos hacia España, se encuentran bien", aseguró a la prensa española durante su visita a Puerto Rico.

Este grupo está integrado por periodistas, músicos, promotores musicales y culturales que participaban en el festival Hola Bamako, entre ellos el director de 'La Mar de Músicas' y director general de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, Eugenio González, y Javier Zarco, productor de grupos musicales africanos.