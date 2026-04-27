Mamdani anuncia zonas de fans gratis en Nueva York para "hacer más asequible el Mundial"

"Dentro del control de la ciudad de Nueva York, vamos a asegurar que sea la experiencia más asequible posible, ya sea a través de estas zonas de fans" o de "abrir la ciudad en su conjunto", dijo Mamdani en una rueda de prensa en el distrito de Staten Island.

El estado de Nueva York invertirá 20 millones de dólares para impulsar las zonas de fans de la ciudad, que serán "de las más grandes de todo Estados Unidos durante el Mundial", de acuerdo con un comunicado.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, comentó que quieren que "todo el mundo que vive en la ciudad forme parte de este histórico evento".

Las cinco zonas de aficionados contarán con un aforo de entre 5.000 y 10.000 personas. La de Manhattan estará en el Rockefeller Center entre el 6 y el 19 de julio y la de Queens estará en las instalaciones del US Open del 11 al 27 de junio.

Brooklyn será el único distrito que contará con zona de fans durante todo el Mundial (13 de junio a 19 de julio) en el parque del puente de Brooklyn, mientras que las de el Bronx y Staten Island apenas durarán dos y cuatro días, respectivamente.

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Preguntado por la seguridad del evento después del nuevo intento de atentado al presidente estadounidense, Donald Trump, este sábado, Mamdani recalcó que esta "es una prioridad" y calificó el suceso como "violencia política que es parte de una realidad muy preocupante en todo el país".

Por otra parte, Mamdani dijo respetar la decisión que anunció recientemente NJ Transit, el sistema de trenes del estado de Nueva Jersey, de cobrar 150 dólares por cada viaje de ida y vuelta de Manhattan al estadio MetLife. Los autobuses operados por la FIFA tendrán un coste de 80 dólares.

"La toman debido al costo que conlleva el deber de ser anfitriones. Empatizo con el hecho de que lo que vemos a menudo son municipios cargados con el costo de un torneo que generará 11.000 millones de dólares en ingresos", señaló.

El primer partido que acogerá la sede de Nueva York/Nueva Jersey será el Brasil-Marruecos del 13 de junio. Brasil es, junto con Argentina, una de las selecciones que más multitudes mueven en los Mundiales.

Las otras selecciones que tienen partidos calendarizados en fase de grupos en el estadio MetLife son Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra, además de los equipos a los que les toque jugar en esta sede en dieciseisavos, octavos y en la gran final.