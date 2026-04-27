ONG dice que crédito para siderúrgica puede agravar la contaminación del aire en México

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre financiamiento climático en la industria del acero, en la que BankTrack documenta, a través de perfiles "Dodgy Deal" (trato turbio), cómo bancos de Europa y Estados Unidos siguen respaldando proyectos intensivos en emisiones bajo etiquetas de sostenibilidad.

Para Ternium, cuyo proyecto se ubica en el municipio de Pesquería, en la zona conurbada de Monterrey, el análisis señala que el crédito fue otorgado en agosto de 2025 para construir una planta basada en gas natural que operaría hasta 2076.

Los bancos que participaron en el financiamiento son BNP Paribas, JPMorgan Chase, Citigroup, Natixis, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo y Mediobanca.

Aunque Ternium sostiene que la planta es más limpia porque operará con gas en lugar de carbón, según el informe, esta tecnología seguirá generando emisiones de dióxido de carbono (CO2), contribuirá a la contaminación en Monterrey y ampliará el uso de gas durante décadas.

"De construirse, esta planta contribuiría a la contaminación atmosférica existente en Monterrey, que la administración de (la presidenta mexicana Claudia) Sheinbaum se ha comprometido recientemente a combatir", advirtieron las ONG, en un comunicado.

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La advertencia se da en una región que ya enfrenta una crisis ambiental, debido a que Monterrey registra los peores niveles de contaminación por partículas finas en Norteamérica, con miles de muertes al año asociadas y cerca del 60 % de las emisiones provenientes de industrias, indica el análisis.

Entre ellas, Ternium figura entre las principales emisoras de metales tóxicos como plomo, cadmio y arsénico en Nuevo León.

Además, el reporte señala que una de las plantas de esta empresa es la mayor emisora de plomo en Monterrey y sus operaciones han contribuido durante años a la contaminación del aire, el agua y a las emisiones en el estado.

También alerta que el proyecto prolongará el uso de combustibles fósiles durante décadas, puesto que depende de gas que sigue generando emisiones y cuyo metano asociado es hasta 80 veces más potente que el CO2 en el corto plazo.

Las ONG señalaron que, aunque los bancos tienen restricciones para financiar gas, estas no aplican al acero ni consideran impactos como la contaminación del aire, por lo que organizaciones de Nuevo León pidieron información sobre el proyecto, a lo que solo dos instituciones respondieron.

Quentin Aubineau, activista de BankTrack, hizo un llamado a los bancos que financian la transición del sector siderúrgico a "reconocer los graves riesgos que el proyecto Pesquería de Ternium supone para las personas y el planeta, y adoptar marcos de financiación sostenible mucho más ambiciosos para apoyar la transición justa".

"En este caso, la población de Nuevo León es la que paga los 'intereses' de un préstamo que no ofrece soluciones climáticas verdes, sino que, por el contrario, aumenta los riesgos para la salud y el medio ambiente", afirmó Diana Figueroa, coordinadora de la Fair Steel Coalition.