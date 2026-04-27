ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba

La víctima es Mariolis López Silio, de 37 años, quien fue presuntamente asesinada por su expareja el pasado 24 de abril en su hogar de la ciudad de Güines, en la provincia Mayabeque (oeste).

El Observatorio de Género de AT denunció en redes sociales el uso de arma de fuego y el secuestro a la víctima y también verificó los antecedentes de violencia del agresor contra López y su madre, la cual padece secuelas de salud derivadas de estos hechos.

La mujer asesinada era madre de cuatro menores, tres niños y una niña, incluido un bebé de apenas unos meses y otro de 3 años.

"Nos unimos a las voces comunitarias y en redes sociales que critican el actuar negligente de la policía de Güines ante este caso", recalcaron las activistas.

Además pidieron a la comunidad que "cese en la revictimización de Mariolis, la circulación de información falsa y el racismo sobre estos hechos terribles" porque "nada justifica quitar la vida violentamente".

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AT presentó recientemente su informe sobre la violencia de género en 2025, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba incide en una mayor desprotección de las mujeres y las niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

Asimismo subrayó que la concentración de los casos en relaciones de pareja, expareja y otros vínculos cercanos confirma que la violencia contra las féminas se inscribe de "forma predominante, en dinámicas sostenidas de desigualdad y control dentro de relaciones preexistentes".

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir de los registros de activistas feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha expresado su "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas independientes han criticado la falta de acciones concretas, así como de la prevención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios oficiales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.