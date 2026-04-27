Panamá admite la influencia del crimen organizado en cárceles tras tiroteo entre pandillas

"Por supuesto tiene que ver, sí, las pandillas también están en las cárceles. El crimen organizado y las estructuras criminales no solamente están fuera, están dentro", dijo el director de la Policía de Panamá, Jaime Fernández, al ser preguntando por la relación entre la criminalidad en los barrios y ese hecho violento.

El director policial aceptó que "también hay cabecillas (líderes pandilleros) en las cárceles que pueden mandar a hacer este tipo de instrucciones, como asesinatos o de 'tumbes' (robo de narcóticos entre organizaciones criminales)" y que el "fortalecimiento" del crimen es "una realidad" a la que deben hacer frente.

La semana pasada, un preso, vinculado a un cartel internacional de drogas, falleció después de un tiroteo entre dos grupos rivales dentro del Centro Penitenciario La Joya, el complejo carcelario más grande de Panamá compuesto de varias prisiones y que está ubicado a las afueras de la capital.

"Lamentablemente, el crimen organizado, como dijo el director, ha escalado, se ha perfeccionado y mientras a nosotros nos tengan maniatados con otro tipo de mecanismo para poder actuar", explicó la ministra de Gobierno (Interior) de Panamá, Dinoska Montalvo.

Esa situación "puntual" dentro de la cárcel sucede en medio de una aparente lucha territorial entre pandillas en el populoso barrio de San Miguelito, afueras de Ciudad de Panamá, y la caribeña provincia de Colón, una de las zonas más violentas del país.

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Ejemplo de ello, es el doble asesinato de este lunes en Colón, uno de ellos, un sicario que manipulaba su arma y se habría disparado a sí mismo. "En Colón tenemos alrededor de 13 pandillas que se están peleando", dijo el director policial.

Panamá registró en el primer trimestre de este año 130 homicidios, un 9 % menos que en el mismo lapso del 2025, 22 de ellos en Colón, que aparece como la tercera zona más peligrosa del país después de la provincia de Panamá (52 asesinatos) y el populoso distrito de San Miguelito (26), de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía.

Hay más de 180 pandillas en Panamá ligadas al narcotráfico, según datos oficiales, encargándose de mover los alijos que llegan del sur del continente y tienen como destino Estados Unidos y Europa.