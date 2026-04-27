Presidente de Guatemala entrevistará en privado a los seis candidatos a fiscal general

"No van a ser públicas las entrevistas", aseveró el gobernante ante la consulta de los medios de comunicación este lunes en una rueda de prensa.

Al Presidente de la República le corresponde, por mandato de la ley, designar al fiscal general, un cargo que ocupa desde 2018 Consuelo Porras, cuyo mandato finalizará el próximo 16 de mayo tras dos períodos consecutivos -y un intento fallido de repetir por tercera vez- marcado por denuncias locales e internacionales de corrupción.

Arévalo de León explicó que la decisión de realizar en privado las entrevistas a los candidatos a fiscal obedece a que les consultará sobre su "estrategia" para "recuperar" al Ministerio Público (Fiscalía), que se encuentra "cooptada por redes político criminales".

El presidente deberá elegir a finales de semana al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de un listado que le fue propuesto y oficializado la semana pasada por una comisión de postulación.

Los seleccionados son los abogados Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.

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Será uno de ellos el que reemplace a partir del 17 de mayo a Porras, quien fue sancionada por corrupción por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en los últimos años.

La designación de Arévalo de León es, según expertos en el tema, trascendental para la lucha contra la corrupción en Guatemala.

El gobernante añadió que está a la espera de si hay alguna impugnación al listado final de seis candidatos propuestos por la comisión de postulación.

El nuevo fiscal general tomará posesión por un período de cuatro años, del 17 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2030.