Propuesta de impuesto a multimillonarios avanza hacia la boleta electoral en California

La propuesta de ley impondría un impuesto único del 5 % a los californianos con un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares o más.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios - Trabajadores de la Salud Unidos del Oeste (SEIU-UHW) que impulsa la medida ha logrado conseguir más de 1,5 millones de firmas, lo que casi dobla el número requerido para que la iniciativa sea puesta a consideración de los votantes, según información citada este lunes por CBS.

Los fondos obtenidos de la iniciativa conocida como la 'Ley del Impuesto a los Multimillonarios de 2026' ayudarían a financiar a hospitales, educación pública, así como programas de asistencia alimentaria.

La medida enfrenta varios oponentes, entre ellos el mismo gobernador de California, Gavin Newsom, que asegura que podría empujar a los millonarios a marcharse a otros estados.

Multimillonarios como Elon Musk, el hombre más rico del mundo, han abandonado el estado por las supuestos excesivos impuestos y regulaciones. El magnate se mudó en 2020 a Texas y trasladó parte de sus operaciones a ese estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, magnates como Jensen Huang, el fundador y CEO de Nvidia, han defendido quedarse en California a pesar de los gravámenes.

A esto se suma que el multimillonario y candidato a gobernador de California Tom Steyer, que ha abogado por imponer impuestos más altos para los ricos —incluido él mismo— como una propuesta política fundamental para el Estado Dorado.