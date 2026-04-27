Puerto Rico ofrece a España "vínculo privilegiado" en la relación con EEUU, según Albares

"Una relación que se consolida con una isla muy especial para España y que también, por supuesto, tiene y nos ofrece un vínculo privilegiado en nuestra relación con Estados Unidos", subrayó en declaraciones a la prensa española en San Juan.

Puerto Rico fue colonia española hasta 1898 y, en la actualidad, es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha criticado en numerosas ocasiones al Gobierno español por su postura respecto a la guerra de Irán, entre otros aspectos.

Albares se reunió en San Juan con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, y con el comisionado residente de la isla en Washington, Pablo José Hernández, para reforzar "esos lazos fraternales".

"Para actualizar una historia de siglos y sobre todo una relación que está llena de futuro, que se basa en una lengua común, el español, y se basa también en una cultura y una visión del mundo compartida", subrayó el ministro de Exteriores.

También citó que las inversiones españolas en Puerto Rico y las puertorriqueñas en España son "cada vez más importantes" y que hay "una creciente" conectividad aérea entre San Juan y Madrid.

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Preguntado por si la tensión entre Madrid y Wanshington preocupaba en Puerto Rico o podría afectar a los lazos bilaterales, Albares respondió que no, aunque dijo no haber hablado con las autoridades puertorriqueñas de política interna norteamericana.

"Todo lo contrario, estrechar relaciones cada vez más", aseguró que es el deseo de Puerto Rico con España, destacando "la calidez" de sus encuentros con la gobernadora y el comisionado residente.

"España no es cualquier país, es un país singular, es un país especial, aquí en Puerto Rico, como Puerto Rico es evidentemente una isla especial en el corazón y en la mente de todos los españoles", concluyó.

Además de la reuniones institucionales, Albares ofreció una conferencia en la Universidad Interamericana, en la que instó a promover el español, y participará en un foro de inversiones con empresarios.

Puerto Rico es la primera parada en la región del jefe de la diplomacia española, en una gira que lo llevará también a República Dominicana y México.