Ramaphosa advierte contra la xenofobia dirigida a inmigrantes africanos en Sudáfrica

"Jamás debemos permitir que las legítimas preocupaciones de nuestras comunidades sobre la migración ilegal generen prejuicios contra nuestros hermanos africanos. No debemos permitir que estas preocupaciones den lugar a la xenofobia", declaró Ramaphosa en un acto en el Estadio Rantlai Molemela de Bloemfontein, la capital judicial del país, situada en el centro del territorio.

El mandatario señaló, además, que su Gobierno está tomando "medidas enérgicas" contra la migración irregular y contra las empresas que infringen las leyes migratorias, al tiempo que está "erradicando activamente" la corrupción en estos servicios.

Ramaphosa también prometió que no se permitirá que "nadie se tome la justicia por su mano" y que se brindará "hospitalidad a quienes son huéspedes en el país", mientras se combate la inmigración irregular.

"Somos sudafricanos, no podemos dejarnos llevar por el odio contra otros", añadió el presidente sudafricano, quien afirmó que el Día de la Libertad sirve para recordar que la liberación política nunca fue el "destino final", sino el inicio de un "largo camino" hacia la libertad económica y la justicia social.

El mandatario realizó por último un llamamiento a promover el multilateralismo, que pasa por exigir "respeto" por la diversidad sin "dejar de lado" los principios de soberanía, derechos humanos, rendición de cuentas y coexistencia pacífica.

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Ramaphosa hizo esas declaraciones en un momento en el que se han viralizado numerosos vídeos en los que se puede ver a grupos de gente en las calles buscando, increpando e incluso apaleando a supuestos migrantes africanos, mientras en las últimas semanas protestas antiinmigración se han tornado violentas.

El pasado jueves, el Gobierno de Ghana informó de que convocó al embajador sudafricano en el país por "los continuos ataques xenófobos contra los ghaneses y otros africanos que viven en Sudáfrica".

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y a menudo han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.

Las más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la organización Human Rights Watch (HRW).

Numerosas comunidades de inmigrantes fueron entonces repatriadas por sus propios países, como Mozambique o Nigeria, y Sudáfrica fue blanco de duras críticas internacionales por la xenofobia.

El Día de la Libertad conmemora las elecciones de 1994, que convirtieron a Nelson Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica tras el fin del régimen segregacionista del apartheid.