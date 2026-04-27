Rubio defiende bloqueo naval contra Irán en medio de incertidumbre sobre negociaciones

"El bloqueo no es un bloqueo contra el transporte marítimo, es un bloqueo contra el transporte iraní", dijo Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News.

"No puede ser que ellos (Irán) sean los únicos beneficiarios de un sistema ilegal, ilícito e injustificado de peaje y control en el estrecho de Ormuz", agregó Rubio, cuando fue preguntado sobre la estrategia de Estados Unidos de mantener bloqueados los puertos de la república Islámica.

Los comentarios de Rubio suceden luego de que la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Pakistán fueran suspendidas porque los representantes de Irán decidieron retirarse de Islamabad antes de que la delegación estadounidense viajara hacia el lugar el pasado fin de semana.

El bloqueo naval que defendió Rubio fue impuesto por Trump desde inicios de abril pese a acordar un alto el fuego indefinido y la medida ha sido rechazada por el legislativo y el ejecutivo iraní, al considerar que el no permitir la entrada y salida de sus buques mercantes es un ataque militar.

Este lunes, el canciller alemán, Friedrich Merz, opinó que Irán está "humillando" a Estados Unidos con su actitud en las negociaciones para frenar el conflicto de nueve semanas en Oriente Medio.

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"No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán", dijo durante un acto con en un colegio.

El presidente Donald Trump ha dejado de opinar de la guerra en Irán, como lo hace usualmente en apariciones públicas y en redes sociales, desde el sábado por la noche cuando surgió un tiroteo en un hotel de Washington durante una cena de corresponsales de la Casa Blanca.