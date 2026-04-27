Rusia multa a Google con 254.000 dólares por no eliminar "informaciones prohibidas"

"Se le impuso a Google una sanción administrativa consistente en una multa de 19 millones de rublos", indicó el Tribunal de Distrito Taganski de la capital rusa, según informó la agencia Interfax.

La compañía fue declarada culpable de violaciones registradas en cinco protocolos de Roskomnadzor, el regulador ruso de las comunicaciones, por negarse a eliminar informaciones o páginas web con contenidos declarados ilegales por las autoridades rusas.

Los tribunales rusos han multado en reiteradas ocasiones al gigante informático por esta causa y también por negarse a guardar los datos personales de los usuarios rusos en servidores ubicados en Rusia.

Desde fines de 2021 el monto total de las multas ha superado los 29.000 millones de rublos (387 millones de dólares), de los cuales el Servicio Federal de Alguaciles logró recabar unos 9.000 millones de rublos (cerca de 120 millones de dólares).

Según Roskomnadzor, en la actualidad unas 600 empresas extranjeras residentes en Rusia cumplen con las exigencias de las leyes rusas, mientras que las empresas o servicios que se niegan a hacerlo son bloqueadas en territorio ruso.

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Recientemente, Rusia bloqueó los servicios de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp, a las que culpó de no cumplir las leyes rusas y negarse a de contrarrestar el creciente número de estafas llevadas a cabo por esa vía.