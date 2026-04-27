Smart City Expo Latam 2026 llega a México con "Innovación Urbana, Prosperidad Compartida"

Durante los tres días del evento, líderes globales, empresas y organismos internacionales participarán de una agenda con cinco ejes estratégicos: innovación digital, sociedad equitativa, entorno sostenible, prosperidad económica y movilidad urbana.

En el encuentro, además, tendrá lugar una nueva edición de los Latam City Awards, que reconocen los proyectos más innovadores de la región.

Según los organizadores, este año el Congreso reunirá a más de 1.000 ciudades, unos 300 alcaldes, al menos 220 empresas y organizaciones, 320 ponentes y más de 8.500 asistentes en una superficie mayor a los 15.000 metros cuadrados.

En la presentación oficial del Smart City Expo Latam Congress, realizada el pasado 22 de abril, su directora, Fabiola Vega, subrayó que esta edición "refrenda el compromiso del evento por generar un espacio donde convergen gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad civil, con el objetivo de impulsar soluciones reales que mejoren la calidad de vida en los entornos urbanos".

Para la edición 2026, uno de los anuncios más relevantes es la participación del Gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, así como diferentes agencias y organismos financieros internacionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación al acercar herramientas de innovación, tecnología y financiamiento a ciudades latinoamericanas.

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En el listado de las instituciones internacionales participantes también están ONU Habitat, ONU Mujeres, World Ocean Council y MIT Senseable City Lab, entre otras.

Asimismo, se destaca la participación de figuras reconocidas internacionalmente como Rigoberta Menchú, líder indígena, activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz; además de Oso Trava, conferencista, inversionista y referente del emprendimiento en habla hispana.

De forma paralela, se celebrará la segunda edición del Encuentro Nacional de Alcaldes por la Innovación y la Prosperidad compartida, impulsado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed) con el propósito de reunir a más de 300 presidentes municipales para compartir experiencias, generar alianzas y fortalecer la gestión inteligente de las ciudades.

Durante la presentación oficial del evento se destacó que Puebla se posiciona nuevamente como epicentro de la conversación sobre el futuro de las ciudades de la región al acoger este Congreso, que representa la principal plataforma de diálogo, colaboración e implementación de soluciones urbanas de América Latina.

Por su parte, Juan Pablo Cisneros, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, señaló que la realización del Congreso fortalece el posicionamiento de este estado mexicano como "un punto de encuentro estratégico para la generación de ideas, inversión y desarrollo económico".

También, José Chedraui Budib, presidente municipal de Puebla, resaltó que este encuentro representa "una plataforma clave para enfrentar los grandes desafíos urbanos, desde la reducción de brechas hasta la adaptación al cambio climático" por medio del uso estratégico de la tecnología.

Finalmente, Carla López Malo, secretaria de Desarrollo Turístico del estado de Puebla, afirmó que, además de la tecnología como protagonista, el evento tiene el "potencial de definir el rumbo de ciudades en América Latina" al generar un espacio donde líderes, innovadores y tomadores de decisiones compartan "soluciones que trasciendan fronteras y se traduzcan en bienestar real para las personas".