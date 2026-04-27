Suben a 2.521 los muertos en ataques israelíes en Líbano, 12 más en 24 horas pese a tregua

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, desde el pasado 2 de marzo murieron 2.521 personas y otras 7.804 resultaron heridas a causa de la ofensiva aérea y terrestre lanzada por el Estado judío contra diversas áreas del país.

Este lunes, al cumplirse diez días de cese de hostilidades, Israel bombardeó varias aldeas del sur del Líbano, entre ellas Yater, Kafra, Majdal Selem y Touline, además de perpetrar ataques de artillería contra otras como Kfar Chouba, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Por su parte, la milicia chií Hizbulá atacó un tanque israelí en la localidad libanesa de Qantara y una excavadora que estaba llevando a cabo demoliciones de viviendas en Bint Jbeil, también en el sur del Líbano, ambas localidades parte de una zona ocupada por el Estado judío pese a la tregua.

El Líbano e Israel celebraron recientemente dos reuniones a nivel de embajadores para establecer un alto el fuego inicial de diez días y, posteriormente, para extenderlo tres semanas más, hasta mediados de mayo, aunque la medida está siendo violada a diario con ataques de los dos bandos.

Este mismo lunes, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró que no reconocerán estas negociaciones directas ni sus "resultados", al tiempo que reiteró su negativa a deponer las armas, el principal objetivo israelí en las conversaciones de paz.