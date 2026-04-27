Tres grupos, en carrera por la privatización de transportadora de electricidad argentina

Según una resolución del Ministerio de Economía publicada este lunes en el Boletín Oficial, los competidores que siguen en carrera para presentar ofertas económicas son la generadora de energía Central Puerto; la distribuidora de electricidad Edenor; y el grupo integrado por la firma Edison Transmisión y la generadora de energía renovables Genneia.

El proceso que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei tiene como objetivo traspasar a manos privadas la participación accionarial del 50 % que la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla el 52,65 % de Transener.

El otro 50 % de Citelec está en manos de Pampa Energía.

El resto de las acciones de Transener se encuentra en oferta pública en la Bolsa de Buenos Aires.

Transener posee la concesión para el transporte de energía eléctrica a través de la red de alta tensión de Argentina y es, además, dueña de Transener Internacional (empresa que presta servicios en el mercado de transmisión de electricidad en Brasil) y de Transba (dedicada al transporte eléctrico en la provincia de Buenos Aires).