Un tercer acusado se declara cómplice del asesinato de rapero del grupo Run-DMC en 2002

Jay Bryant, de 52 años, fue acusado en 2023 por las autoridades como cómplice del asesinato, algo que había negado hasta hoy, cuando admitió haber "abierto una puerta cerrada para que los asesinos entraran" y acabaran con el artista, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Jam Master Jay, cuyo nombre real era Jason Mizell, fue asesinado a los 37 años de un tiro en la cabeza después de que dos hombres se colaran en su estudio de grabación en el barrio de Queens, en Nueva York.

En 2020, las autoridades imputaron por el crimen a Karl Jordan, que era el ahijado del artista, y a Ronald Washington, un amigo de la infancia, y lo relacionaron con el tráfico de estupefacientes.

Con ayuda de un socio identificado posteriormente como Bryant, Jordan y Washington se colaron en el estudio del rapero y fue Jordan el que disparó dos veces, matando al artista e hiriendo a un amigo, según el relato que hoy mantuvo la Fiscalía.

"Bryant entró en el edificio del estudio de grabación y abrió una puerta de emergencia para incendios que estaba bloqueada para permitir que Jordan y Washington entraran sin ser vistos", indica el comunicado.

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Jordan y Washington fueron condenados en 2024 tras un juicio, pero a finales de 2025 una jueza federal desestimó la condena contra Jordan, argumentando que los fiscales no aportaron pruebas suficientes de que el asesinato estaba relacionado con las drogas.

La Fiscalía está apelando la reversión de la condena de Jordan.

Desde la década de 1990 hasta su muerte, Jam Master Jay estuvo involucrado en la venta de cocaína en Nueva York y el crimen fue resultado de una disputa sobre la distribución la droga en Maryland (Baltimore) en la que los condenados vieron una "traición", según la Fiscalía.