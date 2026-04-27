Uruguay actuó en más de 2.500 nuevas situaciones de violencia infantil en 2025

Estos casos se suman a un acumulado de 9.138 intervenciones y casos en seguimiento al 2025, según contabiliza el informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) presentado este lunes.

Según este informe, de cada cien situaciones de violencia, 55 casos corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

El 38 % de los casos registrados se refiere a menores de entre 6 y 12 años, seguido de un 34 % que representa a adolescentes de entre 13 y 17 años.

En tanto, las principales figuras agresoras forman parte del entorno familiar directo de los menores, en un 34 % las madres y en un 29 % los padres.

Los tipos de violencia más frecuentes fueron el maltrato emocional (38 %), seguido por la negligencia (24 %), la violencia sexual (18 %) y el maltrato físico (15 %).

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Para la directora del Sipiav, María Elena Mizrahi, estos datos muestran que "la violencia persiste" y es estructural, pero además que el Estado tiene la capacidad de detectar estas situaciones e intervenir, según dijo en diálogo con la prensa.

En ese sentido, al referirse al tipo de violencia, Mizrahi precisó que la primera intervención del Sipiav suele iniciar por casos de violencia emocional, pero conforme se continúa trabajando se descubren otros tipos de vulneraciones.

Además, el informe advierte por "altos niveles de naturalización de la violencia", en la medida en que solo 20 de cada 100 menores logran visualizarla.

Mizrahi destacó en particular la importancia de atender a los hijos de víctimas de femicidio y advirtió sobre los casos de violencia vicaria como un fenómeno ya consolidado en el país.

Entre los desafíos que tiene el Estado, Mizrahi mencionó el seguimiento a largo plazo de los casos de violencia y la reparación del daño.