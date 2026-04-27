Vicepresidenta española Aagesen valora cooperación para avanzar en transición energética

"Yo creo que esta conferencia es fundamental porque es la primera vez que nos reunimos con esa ambición (de superar el uso de combustibles fósiles) y va a tener la virtud de generar alianzas, consensos y una hoja de ruta", expresó Aagesen a EFE.

En su primer día en Santa Marta, donde estará hasta el cierre de la conferencia el miércoles, la vicepresidenta tercera se reunió con la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, y de Política Climática y Crecimiento Verde de Países Bajos, Stientje van Veldhoven.

Aagesen también se entrevistó con la representante de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Alicia Montalvo, y con el ministro de Cambio Climático de Bélgica, Jean-Luck Cruck, entre otros.

"Somos muchos países los que vamos a compartir nuestra experiencia, una experiencia de éxito, y que queremos que cada vez en esta familia, que ahora somos 56, seamos más", añadió la vicepresidenta sobre los asistentes a la conferencia.

Durante la jornada, la alta funcionaria española también firmó con el ministro de Minas de Colombia, Edwin Palma, la prórroga por tres años de un memorando de entendimiento para la transición energética justa y la descarbonización del sector energético.

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El martes, que comienza el segmento de alto nivel de la conferencia, Aagesen intervendrá en varias sesiones relacionadas con temas como transición energética, economía y creación de empleo y también se reunirá con el secretario general adjunto para la Acción Climática de Naciones Unidas, Selwin Hart.

La conferencia de Santa Marta, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó el viernes pasado y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

A la reunión también asisten académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.