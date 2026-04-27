Wall Street cierra mixto pero mantiene récords pese a dudas sobre negociaciones EEUU-Irán

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedió 62,92 puntos hasta situarse en los 49.167,79. Sin embargo, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,12 %, hasta los 7.173,91 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,19 %, hasta los 24.887,1 puntos.

Aunque estos avances son leves, tanto el S&P 500 como el Nasdaq siguen en máximos históricos de cierre.

Los inversores continúan atentos al desarrollo de las conversaciones entre EE.UU. e Irán.

El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

Ayer, Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

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Mientras, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, afirmó que actualmente no hay ninguna reunión prevista entre Teherán y Washington.

En el plano corporativo, varias compañías del sector de la electrónica lograron sustanciosos avances en la jornada de hoy: Micron ganó un 5,6 %, mientras que Intel y Sandisk sumaron un 2,97 % y un 8,11 %, respectivamente.

Mientras, la fabricante Qualcomm subió un 0,98 % después de que la prensa especializada informara de que la empresa busca asociarse con OpenAI para crear chips de procesamiento para teléfonos inteligentes.

Además, la tecnológica Nvidia continuó su trayectoria ascendente con un avance del 4 %, manteniéndose en máximos históricos gracias a la demanda de sus productos de inteligencia artificial (IA) y videojuegos.

Mientras, Verizon se anotó una subida del 1,53 % tras presentar resultados trimestrales sólidos.

Por contra, los gigantes tecnológicos Apple y Amazon cerraron hoy con pérdidas del 1,27 % y el 1,11 %, respectivamente.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este lunes con una subida del 2,09 %, hasta los 96,37 dólares el barril.

El oro, activo refugio, perdía un 0,98 % hasta los 4.694 dólares la onza, y la plata retrocedía otro 1,19 % hasta los 76,03 dólares la onza.