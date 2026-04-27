Yamandú Orsi se solidariza con Donald Trump y condena enérgicamente la violencia

"Expreso mi solidaridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su familia y con todas las personas asistentes a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca. Uruguay condena la violencia del modo más enérgico en todo momento y en todo lugar", escribió en su cuenta de la red social X.

Tras lo ocurrido, Trump explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.

Este lunes, Cole Allen, el profesor californiano que inició el tiroteo, fue imputado con tres cargos federales, entre ellos el de tratar de asesinar al mandatario, un delito que puede acarrear la cadena perpetua.

Allen -de 31 años- compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal para que se le leyeran las acusaciones en una audiencia que duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos.

El acusado, quien antes del asalto escribió un manifiesto en el que admitió que quería infligir el mayor daño posible al Gobierno Trump, fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio.