Aagesen ve entrada de Vox a gobiernos regionales como una "temeridad" para la agenda verde

"La entrada de Vox en gobiernos autonómicos (gobiernos regionales), yo creo que es una temeridad. Yo, como he dicho en numerosas ocasiones, considero que una agenda negacionista es una agenda que desprotege a la ciudadanía", expresó Aagesen en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde participa en una conferencia sobre transición energética.

La vicepresidenta tercera se refirió así a lo que puede pasar en Aragón (noreste de España), donde el candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia de esa comunidad, Jorge Azcón, afrontará el miércoles su primera votación en las Cortes regionales para ser investido para un segundo mandato con mayoría absoluta gracias al apoyo de Vox.

El pacto firmado el pasado 22 de abril por PP y Vox en Aragón incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, una vicepresidencia para la formación ultraderechista, que estará unida a una de las tres consejerías que ostentará (Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación).

En ese sentido, Aagesen señaló que "la Agenda Verde se ha demostrado que tiene muchísimas bondades, que viene cargada de oportunidades".

"Por lo tanto, insisto, me parece que lo que están haciendo es profundamente irresponsable", concluyó la vicepresidenta tercera.