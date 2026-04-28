Aeropuerto de Bogotá paraliza sus operaciones 45 minutos por avistamiento de un dron

Según la autoridad aeronáutica, el dron fue detectado después de las 18:30 hora local (23:30 GMT) sobre la plataforma internacional, lo que obligó a interrumpir de manera inmediata los despegues y aterrizajes para garantizar la seguridad de tripulaciones y pasajeros.

El director de Operaciones de Navegación Aérea de la Aerocivil, coronel Andrés Felipe Otero, explicó que "sobre las 18:42 tuvimos la detección de un dron que nos obligó a suspender las operaciones durante aproximadamente 45 minutos", y subrayó que esta medida responde a protocolos estrictos de seguridad operacional.

Las operaciones aéreas permanecieron detenidas mientras se realizaban inspecciones y verificaciones del perímetro para descartar riesgos y una vez superada la situación, la terminal reanudó sus actividades con normalidad.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, señaló que el incidente activó la búsqueda visual y el despliegue de sistemas antidrones en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), anexo a El Dorado, sin que se encontraran rastros del dispositivo en los sistemas de detección.

Aunque el aeropuerto ya opera con normalidad, la autoridad aérea recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas ante posibles retrasos o reprogramaciones derivados de la contingencia.

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Asimismo, la entidad reiteró que el uso de drones en zonas cercanas a aeropuertos está estrictamente prohibido por el riesgo que representa para la aviación, y anunció que ya se efectúan investigaciones para identificar al responsable del incidente y aplicar las sanciones correspondientes.

El incidente de este martes se suma a otros recientes que han puesto bajo escrutinio la seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 13 de marzo pasado, cuando un helicóptero militar ingresó sin autorización a trayectorias activas en medio de operaciones comerciales.

La Aerocivil concluyó en su informe final que el hecho obedeció a una cadena de fallas en la comunicación y en los procedimientos, lo que elevó el riesgo de colisión y evidenció vacíos en la gestión del tránsito aéreo.

Un mes antes había ocurrido otro incidente en el mismo aeropuerto, cuando un Airbus A320 de Latam con 163 personas a bordo tuvo que abortar el despegue porque un helicóptero de la Fuerza Aérea se cruzó en su trayectoria.

Este mes, un avión de Lufthansa y otro de Qatar Cargo que estaban en la maniobra de aterrizaje estuvieron a corta distancia al aproximarse a la pista.