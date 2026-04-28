Al menos 18 heridos en un ataque ucraniano a una administración municipal de Lugansk

"En plena jornada laboral, drones enemigos atacaron el edificio administrativo del distrito municipal de Márkovski. Dieciocho personas resultaron heridas, tres de ellas graves", informó el gobernador local, Leonid Pásechnik, en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Pásechnik agregó que el edificio atacado recibió graves daños.

"Una escuela y otros edificios administrativos cercanos también sufrieron daños", afirmó Pásechnik, quien precisó que resultó dañada la cristalera de las construcciones.

El pasado fin de semana, Pásechnik informó de al menos 6 muertos y cerca de 10 heridos a causa de los ataques ucranianos con drones en la región.